Петербургской гид рассказала о трудностях профессии

Также Ольга Федорченко поделилась своим уникальным опытом создания собственного тура для российских туристов.

Петербург славится своими экспрессивными гидами, которые собирают овации как российских туристов, как и зарубежных гостей. С представительницей необычных профессий – экскурсоводом и историком балета Ольгой Федорченко – пообщались журналисты издания spb.aif.ru.

Уже более 20 лет Ольга знакомит с культурой Северной столицы жителей Италии. Во время пандемии, когда у иностранцев не было возможности въехать в страну, она организовала авторскую экскурсию по балетному Петербургу уже для соотечественников. Позже маршрут стал призёром конкурса "Туристическая витрина Санкт-Петербурга – 2021".

Карьера экскурсовода для Ольги началась в конце 90-х годов. По признанию женщины, она оставила педагогическую деятельность ради своей мечты, записавшись на курсы гидов-переводчиков.

Когда я начинала работать, туристов, как иностранных, так и российских, было в несколько раз больше. Если говорить про Италию, то у них существовало огромное количество турфирм, ценовая политика которых позволяла приехать в Россию даже не очень обеспеченным людям. Со временем часть турфирм ушла с рынка, стоимость поездок в Россию подорожала, и такого большого наплыва гостей, как в нулевые годы, уже не было. Ольга Федорченко, гид-экскурсовод

Также гид отмечает, что некоторые туристы не соглашаются с её трактовкой того или исторического события, что она считает правильным. Как уточнила Ольга, для неё экскурсия – это отдых и пространство для дискуссий, а не монотонный монолог.

Главной сложностью профессии для Федорченко является отсутствие эмоциональной отдачи от отдельных путешественников.

Я не могу понять, нравится ли человеку экскурсия, что ему интересно, что можно добавить в рассказ. Случались инциденты с не очень адекватными гражданами. Проплывали на катере под низким мостом, а в нашу лодку летела стеклянная бутылка или пакет с водой. Ольга Федорченко, гид-экскурсовод

Ранее эксперты рассказали о свадебном туризме в Петербурге.

Фото: Piter.TV