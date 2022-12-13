Борис Писториус напомнил об обещании Кристины Ламбрехт.

Германия в ближайшие месяцы поставит Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления перед европейскими журналистами министр по обороне ФРГ Борис Писториус. Чиновник прибыл на заседание министров по обороне стран-членов НАТО, организованного в Брюсселе. Эксперт пояснил, что речь идет об обещанных киевскому режиму еще во время управления ведомством Кристины Ламбрехт двух единицах ПВО.

В течение текущих месяцев. Но это зависит и от возможностей по срокам поставок оборонной индустрии. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Напомним, что ранее российские дипломаты направили странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы,для киевского режима станут законной целью для ВС РФ. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя западное оружие на Украину.

ФРГ налаживает производство боеприпасов для Gepard, чтобы передать их Киеву.

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