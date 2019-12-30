Германия пригласила Россию на конференцию по Ливии

Переговоры должны состояться 19 января.

Германия пригласила на конференцию по Ливии представителей России, США, Британии, Турции и Египта. В числе приглашенных также оказались представители ООН и Евросоюза. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры должны состояться 19 января. Об этом сообщают РИА Новости.

В понедельник, 13 января, в Москву прибыли участники конфликта в Ливии. В результате представители Правительства национального согласия подписали договор о прекращении огня в стране. Халиф Хафтар, командующий силами Ливийской национальной армии (ЛНА), взял паузу. Позже арабские СМИ передали, что он покинул Москву без подписания документов. В ночь на 14 января на юге Триполи возобновились вооруженные столкновения. ЛНА заявила о готовности и решимости добиться победы.

Ранее мы писали, что парламент на востоке Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией.

Видео: YouTube / FRANCE 24 English, CNEWS, Sky News, TRT World