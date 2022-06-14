Германия представила новый танк KF-51 Panther

Он станет преемником Leopard 2, который долгое время считался самым мощным боевым танком в мире.

Немецкий концерн Rheinmetall представил новый танк KF-51 Panther. Об этом сообщает издание Нandelsblatt.

Презентация состоялась на выставке Eurosatory-2022 в Париже. По словам гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, KF-51 Panther станет преемником Leopard 2, который долгое время считался самым мощным боевым танком в мире.

Характеристики новой машины не раскрываются. Однако уже известно, что KF-51 Panther оснащен 130-мм гладкоствольной пушкой и полностью автоматической системой обращения с боеприпасами.

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