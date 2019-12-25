Хайко Маас просит не связывать реализацию газопровода в Европу и ситуацию на Донбассе.

Германия отвергла отказ от "Северного потока — 2" для давления на Россию. В интервью телеканалу ARD министр внешнеполитического ведомства Хайко Маас сообщил, что нельзя отказываться от реализации проекта газопровода в ФРГ из-за ситуации, которая складывается на государственной границе Украины. По мнению чиновника, прекращение строительства трубопровода только ухудшит напряженность.

Эту дискуссия, которую мы уже давно ведем. Позиция правительства всегда была предельно ясная. Я также весьма скептически настроен к идее, что приостановка приведет к деэскалации со стороны Москвы - скорее, стоит опасаться, что результат будет противоположным. Хайко Маас, глава МИД Германии

Немецкий министр напомнил, что ни одна из сторон не заинтересована в ухудшении конфликта на Донбассе. Он заметил, что у Москвы нет намерений в том, чтобы боевые действия на юго-востоке Украины снова вспыхнули, так как "война идет слишком долго".

Глава МИД ФРГ предупредил о последствиях отказа от "Северного потока — 2".

Фото: European Comission