Германия: отключение РФ от SWIFT негативно отразится на гуманитарной отрасли

Михаэль Хармс считает, что санкции должны быть точечными.

В Германии заявили, что отключение России от международной банковской системы и переводов SWIFT негативно отразится на гуманитарной отрасли, а также на частных лицах. Такое заявление в эфире местной радиостанции DLF сделал Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета экономики ФРГ. По мнению эксперта, санкционное давление должно носить точечный и целенаправленный характер.

Это такая "ковровая бомбардировка", которая затронет многих частных лиц и гуманитарные темы. Тяжело различить, по чему будет нанесен удар. Поэтому я сказал - точечные санкции всегда лучше. Михаэль Хармс, немецкий чиновник

Ранее западные СМИ рассказали о том, что решение о возможном отключении российской стороны от SWIFT будет принято в течение нескольких дней.

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