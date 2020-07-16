Восточный комитет экономики ФРГ призвал Евросоюз создать механизм защиты компаний.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что Германия отказалась менять политику по "Северному потоку-2" из-за США. Об этом говорится в заявлении Восточного комитета германской экономики.

В документе сказано, что соответствующими действиями США уничтожают свободную и честную конкуренцию. Также по мнению Германии, Америка беспрепятственно использует санкции для продвижения собственных экономических интересов.

Также правительство Германии призвало создать эффективный механизм защиты европейских компаний.

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Видео: Youtube/U.S. Department of State