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Германия отказалась менять политику по "Северному потоку-2" из-за США

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Восточный комитет экономики ФРГ призвал Евросоюз создать механизм защиты компаний.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что Германия отказалась менять политику по "Северному потоку-2" из-за США. Об этом говорится в заявлении Восточного комитета германской экономики.

В документе сказано, что соответствующими действиями США уничтожают свободную и честную конкуренцию. Также по мнению Германии, Америка беспрепятственно использует санкции для продвижения собственных экономических интересов.

Также правительство Германии призвало создать эффективный механизм защиты европейских компаний.

Ранее мы сообщали о том, что МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу.

Видео: Youtube/U.S. Department of State

Теги: германия, северный поток 2, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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