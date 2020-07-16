В четверг, 16 июля, стало известно о том, что Германия отказалась менять политику по "Северному потоку-2" из-за США. Об этом говорится в заявлении Восточного комитета германской экономики.
В документе сказано, что соответствующими действиями США уничтожают свободную и честную конкуренцию. Также по мнению Германии, Америка беспрепятственно использует санкции для продвижения собственных экономических интересов.
Также правительство Германии призвало создать эффективный механизм защиты европейских компаний.
Ранее мы сообщали о том, что МИД России оценил возможность переброски ядерных зарядов США в Польшу.
Видео: Youtube/U.S. Department of State
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