Ведомство обвинило компанию в нарушении правила публикации отчетности о работе с противозаконным контентом.

Во вторник, 2 июля, стало известно о том, что Германия оштрафовала Facebook на 2 млн евро. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Германии считает, что компания нарушила закон о защите Сети при публикации отчета о работе с противозаконным контентом в 2018 году. Речь идет об искажении картины масштабов противозаконного контента в соцсети. Специалисты заявили, что Facebook занизил число жалоб на противозаконный контент.

Представители компании заявили, что они оставляют за собой право на апелляцию.

Ранее мы сообщали о том, что Путин поручил Шойгу лично выехать в Североморск и узнать причины ЧП с глубоководным аппаратом.

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