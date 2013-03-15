Кристина Ламбрехт объяснила о принципе кругового обмена техники старой на новую.

Германия обсуждает поставки оружия Украине с Польшей, Грецией и Словенией. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе в местном Бундестаге сделала министр по немецкой обороне Кристина Ламбрехт. Чиновница пояснила политикам, что страны обсуждают вопрос кругового обмена.

Мы ведем переговоры с Польшей, Грецией, Словакией и Словенией. Это то, что обсуждается в настоящее время. Кристина Ламбрехт, министр обороны ФРГ

Чиновница из профильного ведомства добавила, что не будет вдаваться в детали этих переговоров на текущем парламентском заседании, но выразила надежду на то, что передача этим европейскими государствами старого вооружения в обмен на модернизированную немецкую военную технику состоится уже в "краткосрочной перспективе".

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Фото и видео: YouTube / phoenix

