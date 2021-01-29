Германия не рекомендует вакцину AstraZeneca лицам старше 65 лет. С соответствующим заявлением выступил Минздрав ФРГ.
Причина в том, отмечает ведомство, что сейчас недостаточно данных для того, чтобы судить об эффективности препарата для данной возрастной группы.
На прошлой неделе компания AstraZeneca предупредила ЕК о сокращении поставок в первом квартале 2021 года на 60%. Причиной стали проблемы с производством.
Ранее в ФРГ оценили размер активов россиян, замороженных в ЕС из-за санкций.
Видео: YouTube / Sky News Australia
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