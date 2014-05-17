Германия начала обучать украинских военных использованию установок Gepard

Олаф Шольц рассказал об объемах военной помощи, которую Киев получил от берлина с начала специальной военной операции России.

Германия начала обучать украинских военных использованию зенитных самоходных установок Gepard. Соответствующее заявление сделал глава немецкого правительства Олаф Шольц, выступая перед коллегами в Бундестаге. Чиновник добавил, что на текущий момент между Берлином и Киевом подписан контракт на поставку данного вооружения. С начала специальной военной операции от ФРГ Украина получила ракеты ПРО и ПВО, 15 млн патронов, 100 тысяч ручных гранат.

И это продолжается. На прошедшей неделе Украина подписала контракт с оборонным комплексом по поставкам ЗСУ Gepard. Трехнедельное обучение ведется в эти дни Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Также в качестве военной помощи Германия передала Киеву взрывчатые вещества, свыше пяти тысяч противотанковых мин, пулеметы, защиту от беспилотников, средства для ухода за ранеными солдатами и коммуникацию. Совместно с Данией ФРГ отправили Украине 54 бронированных транспортеров, с Чехией - 20 танков Т-72.

ФРГ решила поставить Украине системы ПВО IRIS-T и радар.

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