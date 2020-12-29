Германия готова работать с США над общим "планом Маршалла"

По словам дипломата, ФРГ не должна предоставлять площадки врагам либеральной демократии.

Германия намерена работать с США над общим "планом Маршалла". Это необходимо для поддержки демократии. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на интервью главы германского МИД Хайко Маас.

"План Маршалла" представляет собой экономическую программу восстановления для западных стран Европы. До этого план реализовали Соединенные Штаты. Это произошло после окончания Второй мировой войны. В свою очередь, ФРГ в рамках "плана Маршалла" получила значительные средства для восстановления экономики. По словам министра, США и ФРГ могут только сообща "поддерживать веру в сплоченность, в демократию как наиболее гуманную форму правления и в убедительность науки и разума".

Напомним, что 6 января конгресс утвердил итоги президентских выборов. Действующий президент США Дональд Трамп начал проводить митинги для своих сторонников в Вашингтоне. Он призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". Затем митингующие осадили Капитолий, где заседал конгресс. Они ворвались в здание и устроили там погром.

Ранее мы сообщили, что диспетчеры в Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737.

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