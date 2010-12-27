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Герб Ленобласти появится на знаменах нацгвардии
Сегодня, 19:12
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KaterinaKono13

Герб Ленобласти появится на знаменах нацгвардии

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Документ устанавливает, что изображение герба Ленинградской области и его основных элементов может использоваться на боевых знаменах, эмблемах и других геральдических знаках воинских частей войск национальной гвардии РФ, дислоцированных на территории Ленобласти.

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Документ устанавливает, что изображение герба Ленинградской области и его основных элементов может использоваться на боевых знаменах, эмблемах и других геральдических знаках воинских частей войск национальной гвардии РФ, дислоцированных на территории Ленинградской области.

С запросом о рассмотрении возможности использования герба в символике подразделений, дислоцированных в Ленинградской области, к руководству региона обратилось командование Главного управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Просьба пришла в рамках создаваемой нацгвардией геральдической системы службы.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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