Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии

Антониу Гутерриш прокомментировал состояние мирового туризма из-за коронавируса.

Генеральный секретарь ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии. Об этом Антониу Гутерриш заявил в собственном видеообращении, посвященном презентации доклада о влиянии эпидемии коронавируса на туристическую отрасль.

Чиновник заявил, что туризм потерял около 320 млрд евро из-за ситуации с COVID-19 по всему миру. При этом около 120 млн рабочих мест оказались под угрозой.

В первые пять месяцев текущего года число международных туристических поездок снизилось более чем вдвое Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш считает, что необходимо восстанавливать туристический сектор. Специалист добавил, что процесс должен проходить с учетом обеспечения безопасности людей, а также при сохранении окружающей среды. В ООН рассказали, что вредные выбросы из-за транспорта после возобновления туристического потока могут резко увеличиться, если не учитывать этот экологический фактор.

В ООН рассчитывают на оказание надлежащей помощи Навальному.

Видео: YT / United Nations