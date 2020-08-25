Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии

Генеральный секретарь ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии. Об этом Антониу Гутерриш заявил в собственном видеообращении, посвященном презентации доклада о влиянии эпидемии коронавируса на туристическую отрасль.
Чиновник заявил, что туризм потерял около 320 млрд евро из-за ситуации с COVID-19 по всему миру. При этом около 120 млн рабочих мест оказались под угрозой.
В первые пять месяцев текущего года число международных туристических поездок снизилось более чем вдвое
Антониу Гутерриш, генсек ООН
Гутерриш считает, что необходимо восстанавливать туристический сектор. Специалист добавил, что процесс должен проходить с учетом обеспечения безопасности людей, а также при сохранении окружающей среды. В ООН рассказали, что вредные выбросы из-за транспорта после возобновления туристического потока могут резко увеличиться, если не учитывать этот экологический фактор.
В ООН рассчитывают на оказание надлежащей помощи Навальному.
Видео: YT / United Nations
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