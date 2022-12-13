Генсек ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой для некоторых стран

Антониу Гутерриш рассказал о необходимости прекратить антисемитизм.

Генеральный секретарь ООН назвал неонацизм главной внутренней угрозой для некоторых стран мира. Соответствующее заявление Антониу Гутерриш сделал на памятной церемонии в Генеральной Ассамблее Всемирной организации, проводимой в честь Международного дня жертв холокоста. По мнению эксперта правда в современном обществе состоит в том, что заметить антисемитизм "можно всюду", а его интенсивность увеличивается.

Движения неонацистов, сторонников превосходства белой расы с каждым днем становятся все более опасными. Фактически в настоящее время они представляют собой угрозу внутренней безопасности номер один в ряде стран — и угрозу, нарастающую быстрее других. Антониу Гутерриш, генсек ООН

В ООН подчеркнули, что за последний год ортодоксальные евреи подвергались нападениям на улицах американского Манхэттена, над еврейскими школьниками издевались в австралийском Мельбурне, баннеры ненавистнического содержания были развешаны на мосту 4-й автострады в Лос-Анджелесе. Гутерриш добавил, что нацистские и фашистские свастики были нанесены баллончиком на Мемориал жертвам холокоста в немецкой столице (Берлине).

Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете.

Фото и видео: YouTube / ONU Brasil

