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Генсек НАТО заявил о десятках тысяч российских военных у границ Украины

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Йенс Столтенберг оценил сокращение военных сил РФ около Украины.

Генеральный секретарь НАТО заявил о десятках тысяч российских военных у границ Украины. Об этом Йенс Столтенберг рассказал на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Спикер заметил, что Москва действительно сократило численность сил около государственной границы Киева, но на территории региона все еще остались военнослужащие.

В то время, как Россия отвела некоторые свои войска, десятки тысяч остаются на Украине и вокруг нее, а также остается значительное количество вооружения.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт считает, что Россия ограничивает свободу навигации в Черном море, включая Керченский пролив. По мнению Столтенберга, речь идет об агрессивной модели поведения, которая вызывает у Североатлантического альянса беспокойство. Генсек уверил в том, что НАТО будет проявлять бдительность, а также заниматься укреплением обороны и методов сдерживания в регионе, поддерживать партнеров.

В МИД РФ рассказали о выгоде Украины от учений НАТО.

Видео: Youtube/NATO News

Теги: йенс столтенберг, нато, эстония
Категории: События на Украине, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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