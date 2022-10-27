Генсек НАТО в ближайшее время поедет в Анкару на переговоры с Эрдоганом

Генеральный секретарь НАТО сообщил о том, что в ближайшее время поедет в Анкару на переговоры с местным президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с румынским премьер-министром Николаем Чукэ. Эксперт заметил, что в том числе будет поднимать вопрос о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому военному альянсу.
Я сам поеду в ближайшее время в Анкару для встречи с президентом Эрдоганом.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
НАТО: Успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.
Фото и видео: YouTube / NATO News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все