НАТО: Успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя

Успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с румынским премьер-министром Николаэ Чукэ сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал причину, по которой Запад предоставляет киевскому режиму военную поддержку по аналогии с остальными международными союзниками.
Большинство войн заканчиваются за столом переговоров. В то же время мы знаем, что то, что Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от силы на поле боя.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
В НАТО считают, что должны сделать все необходимое для того, чтобы Киев за столом переговоров в будущем смог добиться максимально приемлемого для себя соглашения. Йенс Столтенберг добавил, что чем сильнее Украина будет, тем у страны больше вероятность "победного" политического решения как суверенного государства. Эксперт отказался спекулировать на тему того, когда региональный конфликт завершится.
В НАТО призвали Россию продлить зерновую сделку.
Фото и видео: YouTube / NATO News
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