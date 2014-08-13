НАТО: Успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя

Генсек НАТО не смог ответить на вопрос о том, когда украинский кризис завершится.

Успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с румынским премьер-министром Николаэ Чукэ сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал причину, по которой Запад предоставляет киевскому режиму военную поддержку по аналогии с остальными международными союзниками.

Большинство войн заканчиваются за столом переговоров. В то же время мы знаем, что то, что Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от силы на поле боя. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В НАТО считают, что должны сделать все необходимое для того, чтобы Киев за столом переговоров в будущем смог добиться максимально приемлемого для себя соглашения. Йенс Столтенберг добавил, что чем сильнее Украина будет, тем у страны больше вероятность "победного" политического решения как суверенного государства. Эксперт отказался спекулировать на тему того, когда региональный конфликт завершится.

В НАТО призвали Россию продлить зерновую сделку.

Фото и видео: YouTube / NATO News

