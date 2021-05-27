Генсек НАТО сравнил модели поведения России и Белоруссии

Он считает, что у них одинаковая модель, которая нарушает демократические права и ценности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сравнил модели поведения России и Белоруссии. Он этом он заявил на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Португалии. Его слова приводит ТАСС.

Столтенберг считает, что Россия и Белоруссия - это две разные страны с очень похожей моделью поведения.

Мы должны относиться серьезно к этому, потому что эта модель поведения нарушает демократические права и ценности, в которые верит НАТО. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Он также считает, что эта модель создает нестабильность в соседстве НАТО.

Ранее в Пентагоне отказались называть Россию "врагом".

Видео: YouTube / NATO News