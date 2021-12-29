Генсек НАТО: признание Россией ДНР и ЛНР станет нарушением минских соглашений

Йенс Столтенберг прокомментировал законопроект ГД РФ.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что потенциальное признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР станет нарушением минских соглашений. Такое заявление европейский чиновник высказал перед журналистами на пресс-конференции в Брюсселе. Эксперт выступил в преддверии заседания министров оборонных ведомств, которое запланировано на 16-17 февраля.

Признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик, если это случится, станет еще одним вопиющим нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В Североатлантическом военном альянсе уточнили, что такое признание неподконтрольных территорий Донбасса также станет с российской стороны нарушением международных норм.

Столтенберг: НАТО позитивно оценивает сигналы из РФ о дипломатических усилиях по Украине.

Фото и видео: YouTube / NATO News

