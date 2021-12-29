Генсек НАТО пообещал продолжать "обличать агрессивные планы России"

Йенс Столтенберг призвал РФ "сесть за стол переговоров".

Генеральный секретарь НАТО пообещал продолжать "обличать агрессивные планы России". Такое заявление в Брюсселе сделал Йенс СТолтенберг перед журналистами во время своего прибытия на заседание министров по обороне стран-членов Североатлантического альянса.

НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины. Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться… Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Сейчас НАТО не может дать точную оценку количества российских боевых сил, размещенных около государственной границы Украины. При этом Столтенберг уточняет, что их численность постоянно увеличивается. Генсек отметил, что РФ все время перемещает войска по собственной территории, но эксперты полагают, что в регионе присутствует свыше 100 тысяч военнослужащих. Ранее президент США говорил о 150 тысяч военных, а СМИ Британии - о 200 тысячах. Столтенберг напомнил, что РФ оставила на территории тяжелые виды вооружения и технику, хотя начала отвод личного состава. НАТО со своей стороны готово сесть с Москвой за стол переговоров для дипломатического выхода из ситуации.

Лавров заявил о возможности санкций против связанных с Лондоном компаний и лиц.

Фото и видео: YouTube / NATO News