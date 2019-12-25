Генсек НАТО пообещал главе МИД Украины обсудить поставки Киеву тяжелого вооружения

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг считает, что страны блока не должны делать различия между поставками на Украину оборонительных и наступательных видов вооружений. Чиновник перед журналистами в Брюсселе пообещал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе обсудить в формате стран-участниц НАТО поставки тяжелого вооружения киевскому режиму. Соответствующая видеозапись размещена на YouTube-аккаунте альянса. Известно, что Кулеба и Столтенберг находятся на встрече лидеров МИД. Они пообщались с журналистами во время прибытия на мероприятие.
Украина ведет оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Глава МИД Украины потребовал от стран - членов НАТО предоставить Киеву оружие.
Фото и видео: YouTube / NATO News
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