Генсек НАТО пообещал главе МИД Украины обсудить поставки Киеву тяжелого вооружения

Йенс Столтенберг призвал НАТО не видеть различий в наступательном и оборонительном оружии для Киева.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг считает, что страны блока не должны делать различия между поставками на Украину оборонительных и наступательных видов вооружений. Чиновник перед журналистами в Брюсселе пообещал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе обсудить в формате стран-участниц НАТО поставки тяжелого вооружения киевскому режиму. Соответствующая видеозапись размещена на YouTube-аккаунте альянса. Известно, что Кулеба и Столтенберг находятся на встрече лидеров МИД. Они пообщались с журналистами во время прибытия на мероприятие.

Украина ведет оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Глава МИД Украины потребовал от стран - членов НАТО предоставить Киеву оружие.

Фото и видео: YouTube / NATO News