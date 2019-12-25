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Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении ядерного оружия возле России
Сегодня, 10:27
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Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении ядерного оружия возле России

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Альянс не планирует помещать запасы в страны, где ранее не хранилось ядерное оружие.

Генеральный секретарь НАТО ответил на вопрос о размещении ядерного оружия возле России. Йенс Столтенберг раскрыл на пресс-конференции журналистам планы Североатлантического альянса о формировании в каких-либо третьих странах собственного ядерного арсенала. Чиновник заметил, что ядерное оружие не будет размещаться ни в каких государствах, помимо тех, в которых оно уже хранится.

У нас нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено в рамках политики сдерживания в течение многих лет.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью "РИА Новостям" говорил о том, что Минск предложит Москве собственную территорию для хранения российского ядерного оружия. Это произойдет при таком раскладе, в котором военный альянс сделает аналогичное предложение для Варшавы. Политик беспокоится, что ядерное оружие НАТО может оказаться в соседней для Белоруссии стране - Польше.

Столтенберг отверг мысли о наличии у России сферы влияния.

Фото: YouTube / NATO News
 

Теги: белоруссия, йенс столтенберг, нато, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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