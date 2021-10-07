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Генсек НАТО объяснил высылку российских дипломатов

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Йенс Столтенберг рассказал о причинах сокращения миссии РФ в альянсе.

Генеральный секретарь НАТО объяснил высылку российских дипломатов. Такое заявление Йенс Столтенберг сделал при общении с журналистами в Брюсселе. Он прокомментировал отзыв аккредитации сотрудников дипломатической миссии из РФ. По словам спикера, это не связано с каким-либо происшествием.

Мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В военном альянсе сочли, что российские дипломаты за границей выполняли задачи, которые не соответствовали их статусу. В НАТО приняли решение сократить число дипломатического персонала из Москвы. Миссия будет уменьшена практически вдвое. При этом НАТО готов к дальнейшему сотрудничеству с Россией.

Столтенберг: пакт США, Великобритании и Австралии не должен расколоть НАТО.

Фото и видео: Twitter / @NATOpress

Теги: высылка дипломатов, йенс столтенберг, нато
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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