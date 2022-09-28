Йенс Столтенберг рассказал об угрозе применения ядерного арсенала со стороны РФ.

Генсек НАТО не видит большой вероятности применения ядерного оружия на Украине. Соответствующее заявление в ходе заседания политической фракции Европейского парламента "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" сделал Йенс Столтенберг. Чиновник добавил, что применение данного вида вооружения будет иметь для мира серьезные последствия.

Я не говорю о том, что существует большая вероятность применения ядерного оружия… Но когда мы наблюдаем со стороны России, президента Путина раз за разом подобную риторику, мы должны это воспринимать со всей серьезностью. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер заявила, что власти США на текущем этапе не видят никаких признаков подготовки со стороны Москвы использовать собственный ядерный арсенал.

Йенс Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы.

Фото и видео: YouTube / NATO News