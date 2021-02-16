Генсек НАТО назвал ситуацию вокруг Украины "борьбой на истощение"

Йенс Столтенберг рассказал о том, что потери несут обе стороны конфликта.

Генеральный секретарь НАТО назвал ситуацию вокруг Украины "борьбой на истощение". Такое мнение европейский эксперт высказал в Вашингтоне перед журналистами, выступая по завершению переговоров с вице-премьером США Камалой Харрис, советником президента по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и лидером страны Джо Байденом. Политик верит в то, что кризис завершится за столом переговоров. Корреспонденты попросили гостя Белого дома прокомментировать вопрос о том, когда, по его мнению, завершится конфликт.

Военные конфликты по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к длительному процессу. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек подчеркнул, что Украина по-прежнему нуждается в поддержке НАТО. Он назвал украинский кризис борьбой на истощение, в которой значительные потери несут обе стороны конфликта. Также Йенс Столтенберг обсудил с американской стороной подготовку к летнему саммиту НАТО, который состоится в Мадриде.

Столтенберг: НАТО не станет диктовать Киеву условия переговоров с Москвой.

Фото и видео: YouTube / NATO News