Генсек НАТО назвал "абсолютно неприемлемым" применение химоружия на Украине

Йенс Столтенберг предупредил мир о серьезных последствиях.

Генеральный секретарь НАТО назвал "абсолютно неприемлемым" применение химического оружия на Украине. Такое заявление специалист сделал перед журналистами на пресс-конференции в Брюсселе. Лидер Североатлантического альянса не стал уточнять о том, какие последствия будут в том случае, если какая-либо сторона применит такой вид вооружения.

Если будет применено химическое оружие, это, конечно, полностью изменит характер конфликта. Это было бы абсолютно неприемлемо. И это будет иметь далеко идущие последствия. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Столтенберг полагает, что основная обязанность НАТО заключается в защите всех своих стран-союзников. Таким образом эксперт объяснил журналистам присутствие военного блока на территориях в восточных странах-членах НАТО. Это решение принято ради возможности оперативно реагировать на любые внешние угрозы. Генсек призвал поддержать Украину и следить за тем, чтобы конфликт не вышел за пределы государственных границ.

Столтенберг считает, что конфликта НАТО с Россией не будет.

Фото и видео: YouTube / NATO News