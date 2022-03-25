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Столтенберг считает, что конфликта НАТО с Россией не будет

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Генсек НАТО объяснил, что альянс дал сигналы для Москвы о том, что готов отвечать на агрессию.

Йенс Столтенберг считает, что конфликта НАТО с Россией не будет. Такое заявление генеральный секретарь Североатлантического военного альянса сделал в интервью для американского телеканала CNN. В интервью эксперт заявил о том, что ситуация на Украине не должна перерасти в полномасштабные боевые действия, так как военный блок смог продемонстрировать Москве последствия такого решения.

Вряд ли будет полномасштабная война…мы ясно продемонстрировали, каковы будут последствия в случае нападения России на НАТО. Не только на словах, но и разместив дополнительные подразделения у границ.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг заметил прессе, что в настоящее время ситуация в сфере европейской безопасности изменилась на долгое время. Генсек НАТО полагает, что в результате российской деятельности на Украине в мире"сложилась новая нормальность". Лидеры стран-участниц НАТО попросили командующих альянса представить для них варианты более долгосрочных изменений в позиционировании оборонной позиции.

Лукашенко оценил предложение Польши послать на Украину миротворцев НАТО.

Фото и видео: NATO News

Теги: cnn, йенс столтенберг, нато, третья мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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