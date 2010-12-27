Геннадий Орлов встретился с участниками молодежного форума "Ладога"

В открытом диалоге глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и представители делегации муниципального образования обсудили вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления, социально-экономические перспективы развития города Выборга и района, задачи в сфере молодежной политики и пути их решения.

В рамках Межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Запада "Ладога" прошел традиционный "День регионов". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В открытом диалоге глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и представители делегации муниципального образования обсудили вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления, социально-экономические перспективы развития города Выборга и района, задачи в сфере молодежной политики и пути их решения.

Радует, что у нас есть такая возможность встретиться в рамках молодежного форума, который проходит под лозунгом "Строим будущее". Уверен, что вы не только предлагаете креативные проекты, а готовы и реализовывать задуманное. Выборгская молодежь заряжена на движение вперед и достижение самых смелых целей! Давайте совместно "строить будущее"! отметил Геннадий Орлов, обращаясь к участникам

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО