Геннадий Орлов провел прием граждан по личным вопросам

В этот раз основными темами стали вопросы жилищно-коммунальной системы и улучшения жилищных условий граждан.

Во вторник, 17 сентября, глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов провел очередной прием граждан по личным вопросам.

В этот раз основными темами стали вопросы жилищно-коммунальной системы и улучшения жилищных условий граждан. Обращения поступили от жителей г. Выборга, г. Приморска, п. Гаврилово, п. Свободное.

В частности, одно из обращений касалось изменения сроков проведения капитального ремонта кровли многоэтажного дома в Выборге. Подобные вопросы часто поступают не только в администрацию, но и в управляющие организации и ТСЖ.

Заявители совместно с представителями управляющей организации и комитета по городскому хозяйству рассмотрели текущие нужды по содержанию кровли, правила, изменения сроков проведения капремонта, а также формы содействия администраций муниципального уровня в волеизъявлении собственников.

По итогам обсуждения заявительницы выразили намерение рассмотреть на общем собрании вопрос о проведении ремонта меры воздействия в отношении должника, которые использовала ресурсоснабжающая организация. В рамках беседы рассматривались причины возникновения задолженностей, варианты урегулирования конфликтной ситуации, правила восстановления компенсаций, установленных для льготных категорий по оплате коммунальных услуг.

Напомним, согласно установленным правилам, после заключения соглашения о поэтапном погашении задолженности или погашения долгов, выплата льготнику возобновляется, начисления возвращаются с месяца приостановки компенсации.

Кроме того, жители обратились по поводу улучшении жилищных условий и земельных вопросов.

Подобные приемы населения по личным вопросам проходят в администрации Выборгского района ежемесячно.

Источник: пресс-служба ЛО