Геннадий Орлов провел заседание с главами администраций поселений Выборгского района

Среди основных вопросов повестки дня обсудили проведение поисково-спасательных работ в природной среде на территории Выборгского района.

Сегодня в Выборге прошло очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений. Вел его глава районной администрации Геннадий Орлов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Среди основных вопросов повестки дня обсудили проведение поисково-спасательных работ в природной среде на территории Выборгского района.

С докладом выступил и.о. начальника ФГКУ "26 отряд ФПС по Ленинградской области" майор внутренней службы Александр Боровков. Он сообщил, что в 2019 году количество пропавших людей составило 55 человек, среди них – 6 детей. Силами подразделений района, участвующих в поисково-спасательных работах, удалось спасти 53 человека.

Он также обратился к главам администраций городских и сельских поселений с просьбой провести работу по организации привлечения добровольцев из числа старост населенных пунктов, представителей администраций, лесничих, охотников в целях уменьшения числа потерявшихся людей в природной среде, а также улучшения совместной работы по данному вопросу.

Добровольцы могут участвовать в распространении информационных листков о пропавших людях, сборе необходимых данных со стороны тех, кто хорошо знает местность, а также непосредственно в поисково-спасательных работах и др.

Отметим, следующее совещание с главами администраций городских и сельских поселений запланировано на октябрь.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО