Геннадий Орлов: в Лиге Европы "Зенит" займет первое место в группе

Геннадий Орлов поделился с Piter.TV своими прогнозами относительно выступления петербургского "Зенита" в Лиге Европы и Чемпионате России.

Известный телекомментатор и спортивный журналист Геннадий Орлов верит, что этот год сложится для футбольного "Зенита" как нельзя лучше. В интервью каналу Piter.TV он заявил, что петербуржцы должны побеждать в Чемпионате России и выходить в плэй-офф Лиги Европы с первого места. Геннадий Орлов назвал удачными результаты жеребьевки второго по значимости турнира УЕФА.

"В Лиге Европы собраны команды как раз нашего уровня, мы должны выходить в плэй-офф с первого места, это нормальная и выполнимая задача", - сказал телекомментатор.

Что касается Чемпионата России, то здесь Геннадий Орлов призвал футболистов "Зенита" уважить болельщиков, которые регулярно заполняют новый клубный стадион команды.

"В чемпионате страны нельзя никому отдавать первое место и этот титул. У меня есть просьба к игрокам "Зенита": ребята, возьмите себя в руки и будьте лидерами! Пятьдесят тысяч ходят на стадион, на каждый матч. Это же счастье!", - заявил журналист.

Видео: Piter.TV

Вера Иптышева, Евгений Гареев