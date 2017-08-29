Геннадий Орлов: в Лиге Европы "Зенит" займет первое место в группе

Известный телекомментатор и спортивный журналист Геннадий Орлов верит, что этот год сложится для футбольного "Зенита" как нельзя лучше. В интервью каналу Piter.TV он заявил, что петербуржцы должны побеждать в Чемпионате России и выходить в плэй-офф Лиги Европы с первого места. Геннадий Орлов назвал удачными результаты жеребьевки второго по значимости турнира УЕФА.
"В Лиге Европы собраны команды как раз нашего уровня, мы должны выходить в плэй-офф с первого места, это нормальная и выполнимая задача", - сказал телекомментатор.
Что касается Чемпионата России, то здесь Геннадий Орлов призвал футболистов "Зенита" уважить болельщиков, которые регулярно заполняют новый клубный стадион команды.