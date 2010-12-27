Геннадий Орлов и Роман Марков посетили в Выборге обновлённую школу №6

Вместе с представителями подрядной организации и руководством учебного заведения они провели осмотр отремонтированных помещений: коридоров, учебных кабинетов, санузлов, спортивного зала, столовой.

В первый день учебного года первый заместитель Председателя правительства Ленинградской области Роман Марков и глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов посетили школу №6 на ул. Первомайской, которая открылась после ремонта.

Вместе с представителями подрядной организации и руководством учебного заведения они провели осмотр отремонтированных помещений: коридоров, учебных кабинетов, санузлов, спортивного зала, столовой и др.

"Два года назад состояние школы требовало серьезных вложений. Был подготовлен проект, после чего губернатор Ленинградской области принял решение о включении здания в программу "Реновация", - рассказал заместитель главы районной администрации Николай Шишкин. - Основные строительные работы уже закончились и сегодня, в первый день нового учебного года, отремонтированная школа встретила свыше 500 учащихся".

Также Николай Шишкин сообщил, что подрядчик продолжит работы в рамках своих гарантийных обязательств.

Напомним, по программе "Реновация организаций общего образования" в СОШ № 6 велись масштабные работы по ремонту здания. Были обновлены устаревшие энергетические и инженерные системы, отремонтированы классы и спортзал, столовая, заменены все двери и окна, закуплены новая мебель и оборудование. Общий объем финансирования составил 133 млн. рублей.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО