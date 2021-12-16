Генерал ВСУ предрек Киеву проблемы из-за "пустоты" на границе с Белоруссией

Сергей Кривонос призвал обратить внимание на Луцк и Чернигов.

Генерал Вооруженных сил Украины предрек Киеву проблемы из-за "пустоты" на государственной границе с Белоруссией. Мнением с местными журналистами для радиостанции "Новое время" поделился заместитель секретаря Совета Безопасности Сергей Кривонос. Эксперт полагает, что на данном направлении у Украины практически не осталось военной мощи, так как теперь большая часть сил сосредотачивается на юго-востоке страны - Донбассе. При этом соседние государства (Минск и Москва) располагают большими подразделениями, включая спецназ, способными атаковать территорию.

От Чернигова до Луцка, простите, пустота. Кто эту пустоту заполнит? Враг безнаказанно сможет действовать и пешком, не напрягаясь дойти до самой Винницы и разрушать порядок и покой нашей страны. Сергей Кривонос, генерал ВСУ

Западные коллеги все чаще говорят о том, что Россия планирует вторжение на Украину. В КРемле данный слух отрицают. Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков не раз говорил о том, что Москва никому не угрожает и передвигает войска только внутри собственной территории.

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Фото и видео: YouTube / Радио НВ