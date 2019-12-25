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Гендиректор Ледового дворца Сергей Изотов скончался на 69-ом году жизни
Сегодня, 13:57
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Гендиректор Ледового дворца Сергей Изотов скончался на 69-ом году жизни

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Руководитель возглавлял комплекс с 2000 года.

Стало известно о смерти генерального директора Ледового дворца в Северной столице Сергея Изотова. Как сообщил комитет по физической культуре и спорту, руководителю было 68 лет. 

Мы потеряли опытного специалиста, человека, прекрасно знавшего свое дело.

отметили в ведомстве

Сергей Изотов получил должность директора комплекса на станции метро "проспект Большевиков" в 2000 году. Тогда площадка еще не была завершена - шла подготовка к чемпионату мира по хоккею. За прошедшие годы, благодаря профессиональной работе  Изотова, Ледовый дворец стал одним из главных центров притяжения спортивных событий и концертов. 

Место и дата прощания с руководителем будут объявлены позднее. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге умер художник Владимир Табанин.

Фото: Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга

 

Теги: комитет по физической культуре и спорту, ледовый дворец, некролог, сергей изотов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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