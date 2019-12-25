Купеческие дома Выборга

Piter.TV рассказывает, в каких домах жили богатейшие купцы и промышленники Выборга своего времени.

В конце XIX – начале XX веков Выборг являлся крупным торговым городом, здесь жили и развивали свое дело многие состоятельные купцы.

Обладатели внушительного капитала могли себе позволить многое – и монументальные особняки, и дворцы в стиле модерн. Именно эти постройки и создали неповторимый облик Выборга и стали его визитной карточкой.

Piter.TV рассказывает, какие дома для себя строили представители выборгской знати.

Дом Пиетинена



В 1908 году архитекторы Бертель Юнг и Оскар Боманссон завершили строительство жилого здания с коммерческими помещениями. Заказчиком выступил богатый мебельный фабрикант Матти Пиетинен, от которого дом получил название "Дворец Пиетинена". Эта внушительная постройка в свое время была главной доминантой в районе железнодорожного вокзала.

Дом известен не только удивительным декором на фасаде (центральная арка главного подъезда, облицованная гранитом, декорирована тремя горельефами в виде львиных голов), но и тем, что это было одно из первых зданий в Выборге, где появились лифты и горячее водоснабжение.

Адрес: Ленинградский проспект, 31.

Дом "Хякли, Лаллука и ко"



Бывший дом оптовой фирмы "Хякли, Лаллука и Ко" - яркий пример финского национального романтизма. Фирма занималась поставками кофе, чая, табака и других колониальных товаров. Совладелец этого дома Юхо Лаллука был меценатом и уважаемым гражданином города.

Декоративное убранство здания очень богато и уникально - барельефы наличников дома представляют собой сюжеты из финского эпоса "Калевала". В своем нынешнем состоянии дом является образцом реставрации памятников архитектуры Выборга.

Здание расположено по адресу: Вокзальная, 7.

Дом купца Маркелова



Еще один типичный представитель национального романтизма – дом купца Маркелова. Демьян Маркелов занимался торговлей продуктами: маслом, молоком, хлебными изделиями. Здание было построено в 1903 году по проекту выборгского губернского архитектора Аллана Шульмана.

Внешнее убранство дома представляет собой флору и фауну Карелии. Весь декор очень наряден, но самые заметные его элементы – это четыре медведя, выглядывающих из-за карниза эркеров.

Адрес: Ленина, 6.

Дом купца Конконена



Дом принадлежал известному выборгскому купцу и конезаводчику Иохану Конконену. Проект доходного дома он заказал у архитектора Пааво Уотила. Наряду с квартирами, в здании размещалось немало предприятий и организаций, в том числе магазины и кафе-ресторан.

У здания нет горизонтального членения, благодаря чему кажется, будто вся его композиция стремится ввысь. Дом Конконена не претерпел значительных повреждений в ходе советско-финских войн. Сохранились оригинальная форма кровли и интерьеры.

Адрес: проспект Ленина, 16.

Дом купца Москвина



Еще одно весьма интересное здание в стиле северного модерна находится на главной площади Выборга - площади Ленина. Это – дом купца Федора Москвина.

Здание построено по проекту выборгского архитектора Пааво Уотила в 1907 году, и является важной частью архитектурного ансамбля Красной площади.

Самые заметные элементы декора – парные башенки, венчающие фасад, благодаря которым вся постройка напоминает старинный замок.

Адрес: Суворова, 25.

Дом Векрута



Дом был построен в 1650 году и первым владельцем дома был Антон Борхард. Затем дом перешёл к богатейшему выборгскому предпринимателю, владельцу домов и лесопильни Йохану Векруту, по имени которого и вошёл в историю.

Дом Векрута известен тем, что в 1772 году в нём на один час останавливалась императрица Екатерина II, совершавшая путешествие в Финляндию полюбоваться водопадом в Иматре. По некоторым сведениям, она приняла здесь делегацию аристократических представителей города.

Адрес: Северный вал, 3.

Дом Виклунда



Это здание, построенное в стиле неоренессанс, имеет много интересных архитектурных деталей с растительным и животным орнаментом.

Даже сохранилиь монограмм заказчика – купца Андерса Виклунда. Дом был построен в 1890 году по проекту архитектора Леандера Иконена. Здание было построено в 1891 году как первый доходный дом. В строительстве использовался кирпич с завода самого Виклунда.

Адрес: Крепостная улица, 37.