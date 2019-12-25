Купеческие дома Выборга

В конце XIX – начале XX веков Выборг являлся крупным торговым городом, здесь жили и развивали свое дело многие состоятельные купцы.
Обладатели внушительного капитала могли себе позволить многое – и монументальные особняки, и дворцы в стиле модерн. Именно эти постройки и создали неповторимый облик Выборга и стали его визитной карточкой.
Piter.TV рассказывает, какие дома для себя строили представители выборгской знати.
Дом Пиетинена
В 1908 году архитекторы Бертель Юнг и Оскар Боманссон завершили строительство жилого здания с коммерческими помещениями. Заказчиком выступил богатый мебельный фабрикант Матти Пиетинен, от которого дом получил название "Дворец Пиетинена". Эта внушительная постройка в свое время была главной доминантой в районе железнодорожного вокзала.
Дом известен не только удивительным декором на фасаде (центральная арка главного подъезда, облицованная гранитом, декорирована тремя горельефами в виде львиных голов), но и тем, что это было одно из первых зданий в Выборге, где появились лифты и горячее водоснабжение.
Адрес: Ленинградский проспект, 31.
Дом "Хякли, Лаллука и ко"
Бывший дом оптовой фирмы "Хякли, Лаллука и Ко" - яркий пример финского национального романтизма. Фирма занималась поставками кофе, чая, табака и других колониальных товаров. Совладелец этого дома Юхо Лаллука был меценатом и уважаемым гражданином города.
Декоративное убранство здания очень богато и уникально - барельефы наличников дома представляют собой сюжеты из финского эпоса "Калевала". В своем нынешнем состоянии дом является образцом реставрации памятников архитектуры Выборга.
Здание расположено по адресу: Вокзальная, 7.
Дом купца Маркелова
Еще один типичный представитель национального романтизма – дом купца Маркелова. Демьян Маркелов занимался торговлей продуктами: маслом, молоком, хлебными изделиями. Здание было построено в 1903 году по проекту выборгского губернского архитектора Аллана Шульмана.
Внешнее убранство дома представляет собой флору и фауну Карелии. Весь декор очень наряден, но самые заметные его элементы – это четыре медведя, выглядывающих из-за карниза эркеров.
Адрес: Ленина, 6.
Дом купца Конконена
Дом принадлежал известному выборгскому купцу и конезаводчику Иохану Конконену. Проект доходного дома он заказал у архитектора Пааво Уотила. Наряду с квартирами, в здании размещалось немало предприятий и организаций, в том числе магазины и кафе-ресторан.
У здания нет горизонтального членения, благодаря чему кажется, будто вся его композиция стремится ввысь. Дом Конконена не претерпел значительных повреждений в ходе советско-финских войн. Сохранились оригинальная форма кровли и интерьеры.
Адрес: проспект Ленина, 16.
Дом купца Москвина
Еще одно весьма интересное здание в стиле северного модерна находится на главной площади Выборга - площади Ленина. Это – дом купца Федора Москвина.
Здание построено по проекту выборгского архитектора Пааво Уотила в 1907 году, и является важной частью архитектурного ансамбля Красной площади.
Самые заметные элементы декора – парные башенки, венчающие фасад, благодаря которым вся постройка напоминает старинный замок.
Адрес: Суворова, 25.
Дом Векрута
Дом был построен в 1650 году и первым владельцем дома был Антон Борхард. Затем дом перешёл к богатейшему выборгскому предпринимателю, владельцу домов и лесопильни Йохану Векруту, по имени которого и вошёл в историю.
Дом Векрута известен тем, что в 1772 году в нём на один час останавливалась императрица Екатерина II, совершавшая путешествие в Финляндию полюбоваться водопадом в Иматре. По некоторым сведениям, она приняла здесь делегацию аристократических представителей города.
Адрес: Северный вал, 3.
Дом Виклунда
Это здание, построенное в стиле неоренессанс, имеет много интересных архитектурных деталей с растительным и животным орнаментом.
Даже сохранилиь монограмм заказчика – купца Андерса Виклунда. Дом был построен в 1890 году по проекту архитектора Леандера Иконена. Здание было построено в 1891 году как первый доходный дом. В строительстве использовался кирпич с завода самого Виклунда.
Адрес: Крепостная улица, 37.
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