Гатчина станет станцией городской электрички

Петербург соединит пригородные составы с Гатчиной.

Железнодорожная станция "Гатчина" в Ленинградской области войдет в перечень остановок железнодорожного узла Петербурга. До нее будет ходить городская электричка. НА развитие системы власти готовы выделить 600 миллиардов рублей до 2030 года.

Отметим, что обновленная пассажирская концепция включает в себя создание двух полуколец городских электричек. Кроме этого чиновники решили включить в план станции Ораниенбаум и Токсово. Из Ораниенбаума до Белоострова будет ходить пригородная электричка. Она пройдет через аэропорт Пулково и Гатчину.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Гатчине на пешеходном переходе сбили женщину.

Фото: Piter.tv

