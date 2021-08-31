ГУ МЧС: системы беспилотных авиационных судов поступят к 2030 году в регионы

Виктор Яцуценко рассказал о поставке оборудования во все регионы России.

В ГУ МЧС России сообщили, что комплексные системы беспилотных авиационных судов поступят к 2030 году в структурные подразделения во все российские регионы. Соответствующей информацией с журналистами во время пресс-конференции поделился заместитель руководителя экстренного ведомства

…Техника высокой проходимости на базе "Камаза" или "Урала", где будет сосредоточено сразу пять беспилотных воздушных судов - два самолетного типа, два вертолетного типа и один комбинированного типа. Виктор Яцуценко, замглавы МЧС РФ

Эксперт подчеркнул, в настоящее время на вооружении МЧС находятся 463 беспилотных воздушных судна самолетного, вертолетного и комбинированного типов. В первую очередь данным оборудованием оснащаются Центр управления кризисными ситуациями, спасательные центры и специальные пожарные части. За счет беспилотников проводятся съемки и формируются ортофотопланы, ведется разведка и мониторинг ледовой обстановки.

В России более 23,5 тыс. населенных пунктов находятся в зоне риска природных пожаров.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС