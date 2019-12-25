Сбербанк и ГК "СТОУН" подписали соглашение о сотрудничестве на 3,5 млрд рублей

Проектное финансирование будет направленно на строительство застройщиком ГК "СТОУН" в городе Бугры Всеволожского района Ленинградской области жилого комплекса "Высота".

Сбербанк и ГК "СТОУН" заключил договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 3,5 млрд рублей. Проектное финансирование будет направленно на строительство застройщиком ГК "СТОУН" в городе Бугры Всеволожского района Ленинградской области жилого комплекса "Высота" общей площадью более 58 тысяч кв. метров. Помимо 18-этажного жилого дома, в рамках проекта планируется строительство встроенного дошкольно-образовательного учреждения и благоустройство придомовой территории.

На данный момент ГК "СТОУН" ведет строительство восьми объектов в Санкт-Петербурге и Ленобласти с использованием счетов эскроу в соответствии с требованиями 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

Практика показала, что проектное финансирование с использованием эскроу – это удобный инструмент для самих застройщиков и надежная защита финансовых средств участников долевого строительства. Мы давно и эффективно развиваем этот механизм и готовы делиться своим опытом и инструментами с партнёрами. Совместная реализация проекта нового жилого комплекса "Высота" позволит ГК "СТОУН" нарастить позиции на рынке, а люди получат возможность улучшить свои жилищные условия. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Наша компания находится в активной стадии роста и перемен в подходе к ведению дел, к позиционированию себя на рынке. За последние два года портфель организации увеличился кратно, и мы нуждались в надежном банке. Именно Сбербанк проявил себя как надежный, гибкий и порядочный финансовый партнер по всем критериям нашего выбора. Дополнительно хочу заметить, что Сбер – это не только банк, предлагающий набор финансовых инструментов для бизнеса, это целая среда, которая позволяет максимально раскрыть и реализовать потенциал проекта. Илья Дубяга, соучредитель ООО "СТОУН"

Проект реализуется с использованием эскроу-счетов в соответствии с требованиями 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Такая схема защищает интересы дольщиков и гарантирует строительной компании наличие стабильного источника финансирования.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1 и носит иллюстративный характер)