ГД поддержала штрафы за незаконное использование пресс-карт на митингах

Документ одобрен в первом чтении.

Госдума России поддержала штрафы за незаконное использование пресс-карт на митингах. Депутаты приняли в первом чтении законопроект о введении административного штрафа в размере 30 тысяч рублей или обязательных работах (до 50 часов) за нелегальное использование знаков или карты СМИ в ходе публичной акции протеста.

Использование отличительного признака представителя средства массовой информации, не имеющим права на его использование, влечет наложение штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов текст проекта

Парламентарии уточнили, что основанием для работы журналиста на митинге является редакционное удостоверение или другой документ, который может удостоверить личность гражданина. Также журналист обязан иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации.

Госдума приняла закон об обязательной предзащите диссертаций в аспирантуре.

Видео: Youtube/ParlamentRu