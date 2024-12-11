ГД отклонила проект об отмене "Платона" для взимания платы с большегрузов

Против документа высказались члены профильного комитета, Минтранса, Счетной палаты России.

Государственная дума России отклонила в первом чтении на пленарном заседании законопроект об отмене системы взимания платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон". Ранее на рассмотрение документ выдвигался группой депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" и сенатором Ольгой Епифановой.

Напоним, что система "Платон" была создана для обеспечения соблюдения установленного действующим законодательством порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Отмена действия закона, согласно пояснительной записке к законопроекту, в первую очередь снизила бы издержки на доставку продуктов питания. Это помогло бы сдержать рост цен на продовольствие и облегчило бы поставки.

Однако против принятия законопроекта выступили правительство и Счетная палата РФ, а также профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам. Парламентарии обратили внимание, что предлагаемые изменения приведут к возникновению выпадающих доходов в федеральном бюджете. В свою очередь эта ситуация повлечет за собой сокращение денежного обеспечения мероприятий, направленных на дорожную деятельность, а также реализацию национальных проектов. Проблемы могут затронуть государственный бюджет, выделяемый на консервацию или утилизацию созданных объектов системы взимания платы. Министерство по транспорту России добавил, что принятие законопроекта приведет к образованию выпадающих доходов дорожных фондов всех уровней в объеме не менее 2,1 триллиона рублей ежегодно.

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Фото: Piter.tv