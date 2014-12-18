ГАТИ Петербурга выявила 133 нарушения правил парковки во дворах

Два автомобиля юридических лиц получили штрафы в размере 150 тысяч рублей за парковку на газонах.

В Петербурге сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) выявили 133 нарушения правил парковки во дворах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Два автомобиля юридических лиц получили штрафы в размере 150 тысяч рублей за парковку на газонах. Для физических лиц за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Специалисты фиксировали нарушения в автоматическом режиме. С конца июня этого года на улицах города курсируют спецавтомобили автоматической фотофиксацией. Ежедневно ГАТИ проверяет нарушения по заранее сформированным маршрутам, которые учитывают адреса, поступающие через сервис ведомства.

Ранее петербуржцам рассказали, где на этой неделе следят за превышением скорости.

Фото: gov.spb.ru