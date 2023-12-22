ГАТИ проверила, как убирают снег у петербургских ТЦ и магазинов

Всего инспекторы ГАТИ осмотрели 122 объекта потребительского рынка, расположенных в отдельно стоящих зданиях. На 34% из них были выявлены нарушения.

ГАТИ Петербурга на прошлой неделе взяла на особый контроль территории торговых и бизнес центров, а также магазинов, сферы услуг и прочих объектов потребительского рынка. Инспекторы контролировали, как предприниматели соблюдают правила зимней уборки возле своих объектов.

При формировании маршрутов осмотров особое внимание было уделено территориям, с которых поступали жалобы петербуржцев. Например, жители жаловались на неочищенную от снега лестницу, ведущую в крупный продуктовый магазин на Выборгском шоссе, дом 33. Всего инспекторы ГАТИ осмотрели 122 объекта потребительского рынка, расположенных в отдельно стоящих зданиях. На 34% из них были выявлены нарушения, создающие непосредственную угрозу для горожан. Владельцам зданий и территорий будут объявлены предостережения. Кроме этого, ряду собственников после совместных проверок с прокуратурой уже назначены административные штрафы на общую сумму 430 тысяч рублей.

Вовремя очищать снег и наледь с частной и прилегающей к ней территории – это прямая обязанность собственника.

На прошлой неделе за плохую уборку территорий три петербургских бизнесмена получили штрафы от 100 тысяч рублей.

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