ГАТИ провела рабочий объезд Кронштадта в преддверии Дня ВМФ

Праздник состоится 25 июля.

По поручению вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) провели рабочий объезд Кронштадта в преддверии Дня Военно-морского флота. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 23 июля.

Так, специалисты проверили фасады нежилых зданий, постоянные ограждения, рекламные конструкции на наличие несанкционированной рекламы, самовольных надписей и рисунков. В ближайшее время собственники обязаны привести в порядок фасады зданий: помыть, очистить от рекламных листовок, рисунков и надписей.

Кроме того, ГАТИ проверила, соблюдают ли организации правила благоустройства при земляных работах. Так, на Советской улице специалисты АО "Эквитас" завершили работы по установке опор освещения и восстановили асфальтовое покрытие. Также в порядок приведены ограждение и дорожные знаки на Английской набережной, 10. Замечания возникли только к работам по ремонту тротуаров на Кронверкском проспекте, после чего работники обеспечили безопасный проход пешеходов.

День Военно-морского флота состоится 25 июля. В празднике примут участие четыре тысячи военнослужащих, 54 корабля, 48 самолетов и вертолетов. Праздник завершится салютом из Кронштадта.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга