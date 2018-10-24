В здании Центра Сергея Курёхина усилят фундамент

После этого Комитет по строительству объявит повторный конкурс на реконструкцию данного здания.

В Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Среднем проспекте завершилось техническое обследование грунтов. Специалисты решили, что сооружение нуждается в усилении фундамента. Для этого сейчас разрабатывается несколько вариантов работы, а в ноябре Комитет по строительству объявит повторный конкурс на реконструкцию данного здания. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Первоначальная стоимость государственного контракта составляла 843 миллиона 178,76 тысячи рублей, на сегодняшний день остаток стоимости составляет 548 миллионов 657,28 тысячи рублей. Окончательная стоимость контракта будет определена, скорее всего, после окончания работ по усилению фундамента здания. Комитет по строительству Санкт-Петербурга

Конкурс на реконструкцию этого центра был объявлен еще в сентябре 2015 года. По проекту, здание должно было стать трехэтажным, а также должна была быть обустроена терраса. Помимо этого, в центре нужно было установить лифты, новые лестницы, витражи и перекрытия. В перспективе, в здании могли бы появиться два концертных зала, музей рок-культуры и кафе.

Но во время начавшихся работ здание просело по оси и строительство пришлось завершить. Теперь после обстреливания грунта будет назначен новый конкурс.

Раньше в здании располагался кинотеатр "Прибой". В 2004 году его превратили в Центр современного искусства Сергея Курёхина.

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Фото: Центр имени Сергея Курехина/ ВК