Фронтовой ансамбль группировки "Центр" наградили медалями Суворова и Жукова

В МО РФ рассказали о работе артистов на передовой линии СВО.

Представители командования "Центральной" группировки российских сил вручили военнослужащим коллектива фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа государственные и ведомственные награды. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Мероприятие состоялось в тыловом районе СВО.

Для награждения прибыли представители командования, которые вручили артистам заслуженные награды. Военнослужащие были награждены медалями Суворова и Жукова, а также "За воинскую доблесть" II степени и "Участнику специальной военной операции". пресс-служба Минобороны РФ

Начальник ансамбля песни и пляски ЦВО с позывным "Маэстро" уточнил, что в общей сложности командованием вручено солдатам более 10 наград. "Он подчеркнул, что артисты ежедневно работают перед военнослужащими на передовой линии. В ведомстве заметили, что такие концерты заряжают бойцов позитивными эмоциями для успешного выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции.

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Фото и видео: Минобороны России