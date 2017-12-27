Французский журнал Le Figaro подготовил спецвыпуск про Санкт-Петербург

Во Франции вышел специальный выпуск про Санкт-Петербург от известного глянцевого журнала.

Как стало известно, французский популярный журнал Le Figaro подготовил для читателей спецвыпуск про город Санкт-Петербург. Авторская редакция готовила материалы в течение нескольких недель пребывания в Северной столице. Об этом сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

Отметим, что номер получил название “Белая магия Санкт-Петербурга”. В нем более 150 страниц. Журнал включает в себя историю города, панорамные фотографии, сведения о достопримечательностях.

По мнению Алексея Мешкова, издание спецвыпуска стало красивой концовкой для завершения года культурного туризма между Францией и Россией.