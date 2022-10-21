Французский телеканал убрал корреспондентку из эфира после правды о ВСУ

Отрывок с Анн-Лор Банс убрали из смонтированного выпуска телеканала.

Французский телеканал убрал корреспондентку из прямого эфира после правды о Вооруженных силах Украины. Об этом рассказали очевидцы, которые смотрели эфир BFM TV. В какой-то момент корреспонденты в студии сообщили о потери контакта со своей сотрудницей Анн-Лор Банс, которая заявила о том, что ВСУ обстреливают гражданские объекты и больницы города Херсона. При монтаже выпуска этот эпизод был убран.

Должна напомнить, что инфраструктура Херсона, присоединенного Россией в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы. Анн-Лор Банс, журналистка

После этого ведущие в эфире перешли к обсуждению следующей новости. Телеканал BFM TV также принял решение не публиковать этот отрывок в социальных сетях

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Фото и видео: YouTube / BFM TV