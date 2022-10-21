  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:35
104
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Французский телеканал убрал корреспондентку из эфира после правды о ВСУ

0 0

Отрывок с Анн-Лор Банс убрали из смонтированного выпуска телеканала.

Французский телеканал убрал корреспондентку из прямого эфира после правды о Вооруженных силах Украины. Об этом рассказали очевидцы, которые смотрели эфир BFM TV. В какой-то момент корреспонденты в студии сообщили о потери контакта со своей сотрудницей Анн-Лор Банс, которая заявила о том, что ВСУ обстреливают гражданские объекты и больницы города Херсона. При монтаже выпуска этот эпизод был убран.

Должна напомнить, что инфраструктура Херсона, присоединенного Россией в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы.

Анн-Лор Банс, журналистка

После этого ведущие в эфире перешли к обсуждению следующей новости. Телеканал BFM TV также принял решение не публиковать этот отрывок в социальных сетях

Байден растерялся после выступления в Питтсбурге и не смог сразу найти выход.

Фото и видео: YouTube / BFM TV

Теги: анн-лор банс, всу, франция, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии