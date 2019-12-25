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Франция призвала Евросоюз твердо ответить России
Сегодня, 22:12
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matveyvn

Франция призвала Евросоюз твердо ответить России

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В скором времени будет инициировано обсуждение с европейскими лидерами.

Официальный представитель МИД Франции призвал Евросоюз твердо ответить России на последние события — в том числе ситуацию с Алексеем Навальным.

По его словам, в скором времени будет инициировано обсуждение с европейскими лидерами.

Необходима единая, твердая и всеобщая реакция со стороны Европейского союза.

официальный представитель МИД Франции

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил введение новых санкций против России. Об этом он заявил на на пленарной сессии Европарламента.

Теги: евросоюз, санкции, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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