Франция призвала Азербайджан дать гарантии неприменения силы в Карабахе

Катрин Колонна выступила в Совбезе ООН.

Французский министр по иностранным делам Катрин Колонна призвала Азербайджан дать ощутимые гарантии неприменения силы на территории нагорного Карабаха. Соответствующую позицию парижа иностранный дипломат огласила коллегам на заседании Совета по безопасности Всемирной организации. В МИД Франции призвали власти Баку без предварительных условий восстановить пассажирский и грузовой трафик, проходящий через Лачинский коридор. При этом важно соблюдать режим прекращения огня.

Если Азербайджан действительно хочет прийти к мирному решению, то он должен прямо сейчас предоставить ощутимые гарантии. Он должен добросовестно участвовать в переговорах, избегая применения силы или угроз. Он должен гарантировать амнистию тем, кто согласился... Катрин Колонна, глава МИД Франции

Франция выступила за включение стран Африки в Совбез ООН как постоянных членов.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций